В МИД РФ объяснили, зачем Киев расторг договор о дружбе с Москвой

Москва, , 04:11 — REGNUM Прекращение действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией обусловлено популизмом Киева в преддверии президентских выборов. Об этом заявил замглавы российского МИД Григорий Карасин в опубликованном 8 октября интервью «Известиям».

"Совершенно очевидно, что сделано это властями в Киеве с явным расчетом хоть как-то улучшить собственные крайне низкие рейтинги в свете предстоящих в 2019 году очередных президентских выборов», — отметил Карасин.

Дипломат подчеркнул, что Киев с 2014 года сознательно рушит в ущерб собственным интересам отношения с Москвой, которые складывались десятилетиями. Разрыв договора о дружбе с РФ, отметил он, противоречит мнению большинства жителей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. В августе президент Украины Пётр Порошенко поручил запустить процедуру денонсации договора, который, по его мнению, «по вине Москвы уже давно стал анахронизмом».

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