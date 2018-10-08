Ким Чен Ын поделился с Помпео надеждами на Трампа

Пхеньян, , 03:53 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын ждет от новой встречи с американским президентом Дональдом Трампом «значительного прогресса» в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом он заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, передает 8 октября агентство ЦТАК.

Руководитель КНДР выразил уверенность, что на предстоящем саммите глав КНДР и США непременно осуществится значительный прогресс в решении вопроса, озвученного на первой встрече и актуального для всего мира, говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также надеется на подготовку «хорошей повестки» к новой встрече с Трампом. Он высоко оценил положительные изменения, касающиеся совместного заявления по итогам июльского саммита в Сингапуре и передал главе США благодарность за усилия в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео 7 октября прибыл в Пхеньян, рассчитывая обсудить с Ким Чен Ыном варианты нового саммита США — КНДР на уровне глав государств. В КДНР Помпео вылетел из Токио, где встречался с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

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