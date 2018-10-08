Президента Бразилии определит второй тур выборов

Бразилиа, , 03:41 — REGNUM Нескольких процентов голосов не хватило кандидату в президенты Бразилии Жаиру Болсонару для победы в первом туре. Это следует из данных обработки 96% бюллетеней, опубликованных Высшим избирательным судом Бразилии, выполняющим роль избиркома.

Выдвинутый Социал-либеральной партией Болсонару набирает 46,62% голосов избирателей. У его главного соперника, кандидата от Рабочей партии Фернанду Хаддада, 28,5% голосов. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов.

Третий результат — 12,52% голосов — демонстрирует Сиру Гомес, член Демократической трабальистской партии. Далее идут представитель Партии бразильской социал-демократии Жералду Алкмин и бизнесмен Жоау Амоэду из правой Новой партии. У них 4,81% и 2,57% голосов соответственно.

Действующим президентом Бразилии с 2016 года является Мишел Темер.

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