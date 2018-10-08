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Румынскому референдуму о запрете однополых браков не хватило явки

Политика

На участки явились лишь 20,41% граждан

Румынскому референдуму о запрете однополых браков не хватило явки
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Бухарест, 8 октября 2018, 03:09 — REGNUM  Провалом обернулся референдум в Румынии по вопросу об однополых браках. К моменту закрытия участков явка едва превысила 20% при необходимых 30%, следует из данных центрального избирательного бюро Румынии.

На проведение референдума отводилось два дня: 6 и 7 октября. К 21:00 второго дня правом голоса воспользовались лишь 20,41% граждан. Окончательные данные ЦИБ представит 8 октября.

Жителям Румынии предлагалось высказаться о поправках в конституцию, вводящих запрет на однополые браки. Такую инициативу в 2016 году внесли в парламент представители «Коалиции за семью».

Авторы проекта предложили зафиксировать понятие брака как союза между мужчиной и женщиной, тогда как в настоящее время используется термин «супруги». Подписи в поддержку инициативы ранее оставили более 3 млн граждан Румынии.

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