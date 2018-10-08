Магас, , 01:46 — REGNUM Первый президент Ингушетии Руслан Аушев выступил на митинге в Магасе. Он поддержал протестующих в том, что власти должны были согласовать с народом положения договора о границе с Чечней, сообщает «Кавказский узел».

Для урегулирования проблемы Аушев предложил активистам создать оргкомитет из представителей тейпов, который будет взаимодействовать с руководством региона.

Отмечается, что приезд Аушева вызвал приток людей к месту митинга. К вечеру 7 октября, по оценкам активистов, на центральной площади Алания собралось около 2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка в Ингушетии накалилась 4 октября, когда парламентом был ратифицирован договор о границе с Чечней. Соглашение 26 сентября подписали главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров.

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