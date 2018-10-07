Асад: Идлиб вернется под контроль Сирии

Дамаск, , 22:59 — REGNUM Власти Сирии в ближайшем будущем вернут под свой контроль провинцию Идлиб. Об этом, как передает агентство SANA, заявил президент Сирии Башар Асад на пленуме центрального комитета Партии арабского социалистического возрождения в Дамаске.

«Все оставшиеся территории (в Сирии) вскоре будут освобождены», — сказал глава государства.

По его словам, соглашение РФ и Турции по созданию в Идлибе демилитаризованной зоны является временной мерой, благодаря которой было прекращено кровопролитие в регионе.

Асад также выразил уверенность в том, что наблюдающаяся на фоне «битвы за Идлиб» истерия западных стран связана с «судьбоносным характером этой провинции» для них.

По его словам, победа правительственных сил Сирии в этом регионе приведет к провалу «проектов» западных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконные вооруженные формирования в настоящее время контролируют только провинцию Идлиб в Сирии.

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