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В РФ задумались о лишении Украины крупных инвестиций

Политика

Все 90-е элита РФ субсидировала украинскую самостийность

В РФ задумались о лишении Украины крупных инвестиций
Иван Шилов © ИА REGNUM
Киев. Украина

Москва, 7 октября 2018, 22:19 — REGNUM  Лидерство РФ по инвестициям в экономику Украины недопустимо, заявил 7 октября кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире Первого канала.

Он предложил свой вариант ответа на законопроект о статусе языка, который в первом чтении был принят Верховной радой Украины.

«Выясняется, что самые крупные инвестиции на Украине идут из России. Я думаю, вот это совершенно недопустимо», — сказал он.

Шахназаров обратился к истории и напомнил, что русские оказались в нынешней ситуации не за один день:

«Русских людей на Украине подвела сама Россия, потому что это Россия в лице Бориса Ельцина инициировала Беловежское соглашение, подписала его, фактически отторгнув Украину от России. И, между прочим, после этого все 90-е годы та элита, которая была у власти в России, фактически субсидировала украинскую самостийность».

Напомним, проект закона о языке, принятый Верховной радой в первом чтении, делает украинский обязательным в органах государственной и муниципальной власти, образовательных и медицинских учреждениях.

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