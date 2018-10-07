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На президентских выборах в Бразилии лидируют оппоненты левых

Политика

Экс-президент да Силва призвал голосовать за кандидата от левой Рабочей партии

На президентских выборах в Бразилии лидируют оппоненты левых
Ricardo Stuckert
Луис Инасиу Лула да Силва

Бразилиа, 7 октября 2018, 21:59 — REGNUM  В Бразилии проходят президентские выборы; в канун голосования к избирателям обратился экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва, представитель левого движения, записавший видеообращение из тюрьмы, где он отбывает 12-летний срок по обвинению в коррупции, сообщает 7 октября Синьхуа.

Бывший левый лидер призвал избирателей голосовать за кандидата от Рабочей партии Фернанду Хаддада.

По данным экзитполов, во время воскресного голосования Ф. Хаддад идет на втором месте, уступая лидерство кандидату от Социал-либеральной партии Жаиру Болсонару.

При этом в Рабочей партии опасаются, что Болсонару победит в первом туре, ибо рост его результатов по экзитполам идет быстрыми темпами.

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Выборы в странах Латинской Америки
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