Эрдоган: Турция откажется от кредитов МВФ

Анкара, , 21:48 — REGNUM Власти Турции не намерены брать кредиты у Международного валютного фонда (МВФ). Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя призывы ряда политических партий Турции о начале переговоров по заимствованиям по линии МВФ.

«Современная Турция не нуждается в заимствованиях и иной технической поддержке со стороны МВФ», — сказал глава государства.

По его словам, многие развивающиеся страны имеют макроэкономические показатели хуже, чем в Турции.

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября 2018 г. глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране можно провести референдум по вопросу вступления в ЕС.

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