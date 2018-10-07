Нурсултан Назарбаев: «Человек – главное богатство Казахстана»

Астана, , 20:51 — REGNUM Послания главы Казахстана народу республики являются традиционными и регулярными способами общения Президента с народом республики. Нынешнее обращение стало вторым в 2018 году. Предыдущее прозвучала 10 января 2018 года. Тогда Назарбаев определил для государственных органов и граждан республики, что предстоит сделать для достижения стратегической цели — к 2050 году войти в число 30 развитых стран мира.

В самом начале нынешнего выступления Президент обозначил главную темусвоего Послания: «Сегодня глобальные и локальные проблемы в миресоединяются, в этих условиях ответом на вызовы и залогом успешностигосударства становится развитие главного богатства нашей страны — человека».

Периодически отступая от подготовленного текста, Назарбаев обращался кмногочисленному корпусу высших должностных лиц республики, которые пришли послушать президента. Чиновники вставали с мест, давали пояснения, которые не всегда устраивали Назарбаева.

Председателя агентства по делам госслужбы Алика Шпекбаева президентпрервал, потребовав говорить внятно, а не «бубнить», возмутившись: «Какты вообще руководишь людьми!»

Своё выступление Нурсултан Абишевич начал с того, что поручилПравительству с 1 января 2019 года повысить минимальную зарплатуказахстанцев в 1,5 раза — с 28 до 42 тысяч тенге (100 тенге = 18 рублей). Этонапрямую коснётся 1 миллиона 300 тысяч человек, которые работают во всехотраслях на предприятиях различных форм собственности. Повышениеохватит 275 тысяч работников бюджетных организаций, зарплаты которыхвырастут в среднем на 35 процентов.

Второй составляющей благополучия, после материальных доходов, уверен Назарбаев, является рост качества жизни. Вопросы качества и доступности образования, здравоохранения, жилья, комфортногои безопасного проживания касаются каждой казахстанской семьи. В связи сэтим, говорится в Послании, Правительство должно пересмотретьприоритеты бюджетных расходов с акцентом на социальном секторе, безопасности и инфраструктуре.

В течение 5 лет необходимо довести в Казахстане расходы на образование, науку и

здравоохранение из всех источников до 10 процентов от ВВП. В своём Послании Президент много внимания уделил иностранныминвестициям и развитию национального бизнеса. За прошедшие 20 лет, поего словам, в Казахстан было привлечено 300 миллиардов долларов прямыхинвестиций. «Казахстан стал местом, в которое верит международноесообщество», — констатировал Назарбаев.

Глава государства считает, что необходимо начать формировать стабильныеисточники роста бизнеса, стимулировать частные инвестиции испособствовать свободе рынка. «Именно бизнес создаёт новые рабочие местаи обеспечивает большую часть казахстанцев доходами», — отметилПрезидент.

Программа развития национального бизнеса, рассчитанная до 2020 года, будет продлена до 2025 года. На эти цели, согласно Посланию, Президентпоручил выделить 30 миллиардов тенге. Это даст возможностьтрудоустроить ещё как минимум 22 тысячи человек.

Особое внимание, считает Назарбаев, следует уделять развитиюинновационных и сервисных секторов экономики. Прежде всего, необходимообеспечить развитие таких направлений «экономики будущего», какальтернативная энергетика, новые материалы, биомедицина, Интернет, искусственный интеллект, блокчейн и др. Именно от них в будущем зависятместо и роль страны в глобальном мире.

В этой части правительству Республики Казахстан совместно с «НазарбаевУниверситетом» поручено по каждому направлению разработать специальныепрограммы с определением конкретных проектов. Одним из них может статьсоздание на базе университета НИИ по разработке технологийискусственного интеллекта.

В своём выступлении Президент отметил, что настало время усилить рольфинансового сектора в развитии реальной экономики и обеспечитьдолгосрочную макроэкономическую стабильность. Рост цен, доступ кфинансированию, устойчивость банков — вот, что сейчас больше всегоинтересует людей.

Нацбанку совместно с Правительством нужно, наконец, начать системнорешать вопросы оздоровления финансового и реального секторов, проведения комплексной антиинфляционной политики. В складывающихсяусловиях критически важно наращивать кредитование экономики, особеннообрабатывающего сектора и малого и среднего бизнеса, считает Назарбаев."Важную роль в обеспечении бизнеса иностранными инвестициями, доступом к капиталу должен сыграть Международный финансовый центр"Астана». Мы специально создали отдельный суд, финансовый регулятор, биржу», — говорится в Послании.

Всем госорганам и нацкомпаниям, подчёркивается в документе, следуетактивно использовать эту площадку и содействовать её быстромустановлению и развитию.

Как должен измениться государственный аппарат в условиях новоговремени? По мнению Президента Казахстана, «качество» должно стать новым стилемжизни государственного служащего, а «самосовершенствование» — егоглавным принципом.

Госслужащие новой формации должны сократить дистанцию междугосударством и обществом. Это предусматривает постоянную обратнуюсвязь, живое обсуждение и разъяснение людям конкретных мер и результатовгосударственной политики.

В этой связи, Академии госуправления совместно с Назарбаев Университетомпоручено разработать программу «Руководитель новой формации» и открытьспецкурсы переподготовки при назначении на руководящие должности."Важно привлечь профессионалов из частного сектора, имеющих опытработы в лучших зарубежных компаниях или получивших образованиев ведущих университетах мира», — сказал Назарбаев.

Президент призвал членов Правительства и чиновников работать активнее, в противном случае их заменят на более эффективных иностранныхспециалистов.

Общество ожидает улучшения работы полиции, сообщил Назарбаев, поручивминистру внутренних дел Калмуханбету Касымову провести переаттестациюсотрудников ведомства. После громкого убийства в Алматы в июлефигуриста Дениса Тена ряд общественных деятелей выступил с требованиемреформы МВД и отставки Касымова. Назарбаев в своём послании назвалКасымова «самым опытным и порядочным» руководителем».

Президент остановился и на вопросах ведения внешнейполитики, необходимой для обеспечения успешной модернизацииКазахстана. «Наш миролюбивый курс и четко определенные в этой сферепринципы полностью себя оправдывают, — отметил Назарбаев. — А отношения Республики Казахстан с Российской Федерацией стали эталоном межгосударственных связей. И мы намерены их продолжать».

По мнению российских аналитиков, специализирующихся на вопросах развития постсоветского пространства и Центральной Азии, нынешнее послание Назарбаева логически продолжает курс реформ, которые Президент Казахстана последовательно продвигает все последние годы.

Аракадий Дубнов, журналист, политолог.

«Выступления Назарбаева всегда интересны. Особенно мне, человеку, который следит за развитием, преобразованием стран постсоветского пространства. Я всегда говорил, что Казахстану повезло со своим лидером. Это человек, безусловно, авторитарного свойства, но это лидер, который умеет видеть будущее, формулировать целеполагание развития своей страны и, несмотря на свой немолодой возраст, обладает умением подмечать главные основные тенденции мирового развития, делать всё возможное, чтобы Казахстан не ушёл в сторону от основного тренда мирового развития. Чтобы, как говорит Назарбаев, его страна не оказалась в числе тех, кто будет пыль глотать, пытаясь догнать мир, который уходит вперед в своём инновационном развитии.

Назарбаев весьма интересны тем, что он намеренно сосредотачивается исключительно на проблеме внутреннего человеческого развития. Он намеренно уходит от определения цели внешнеполитического позиционирования Казахстана. Он только констатирует, что внешнеполитические задачи Казахстана успешно решаются, перечисляет основных партнёров Казахстана, начиная с России, как давнего внешнеполитического приоритета. Указывает на удачные решения двухгодичного пребывания в Совбезе ООН в статусе непостоянного члена.

Назарбаев не настаивает на том, что главная амбиция Казахстана — быть великой страной. Он даёт понять, что великость и значение страны международной арене сегодня зависит от качества жизни гражданина Казахстана. Поэтому качество жизни, безопасность, доступность необходимых средств для жизни, учёбы и быта должно быть главным во всей работе государственной системы и государственного аппарата.

Мне показалось очень важным то, что Назарбаев знает, что может двигать инновацию, как привлекать инвестиции, как создавать среду для высокотехнологичного образования. Речь идёт об иностранных компетенциях. Он считает совершенно не зазорным привлекать иностранцев в качестве руководителей. Например, «Назарбаев Университетом» руководит японец. И Президент предупреждает соотечественников, что если они плохо будут работать, то их заменят иностранцами. То есть с этой точки зрения мы видим совершенно отличные от того к чему мы привыкли в нашей стране практики. Казахстан хочет впитывать в себя, в своём развитии, всё лучшее, что есть сегодня в мире».

Дмитрий Журавлёв, политолог, директор Института региональных проблем.

«Для меня это послание показывает, что Казахстан подошел к границе тех преобразований, которые в своё время осуществлял Китай. То есть это послание о том, как заняться развитием внутреннего рынка и внутренней экономики. Ориентация на экспорт заменена ориентацией на внутреннее потребление, и поэтому здесь речь идёт и о повышении зарплат, и о налоговой амнистии, и о развитие производства товаров потребления внутри страны. Но одновременно здесь и вложения в медицину, образование и науку. То есть переориентация экономики с экспортного направления на внутренний — это ключевое. Все остальное логически вытекает из главного посыла. Если вы ориентируетесь внутрь, для вас перестает быть ключевым стоимость продукта, объем выпуска, а для вас ключевым станет уровень жизни, потому что при опоре на внутренний рынок главное — это покупатель. Именно поэтому во главу угла ложится повышение доходов населения. Это первый вопрос, о котором говорил Назарбаев.

Но и это в широком же смысле, это же не только про развитие потребления материальных благ, это развитие общества в целом. Поэтому столько внимания уделено науке, образованию и медицине. С одной стороны, человек как первая производительная сила, поэтому он должен быть образован и здоров, а, с другой стороны, человек как цель этого процесса, потому что образованный и здоровый, счастливый человек — это и есть то, ради чего вообще все эти реформы стоит запускать».