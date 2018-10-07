Кургинян рассказал способ выдержать санкции на примере Т-34

Москва, , 20:40 — REGNUM Вес танка можно выдержать, сделав под него бетонный постамент. На этом примере политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 7 октября в эфире Первого канала объяснил, как России выдержать растущий вес санкций.

«Что человек делает, когда он понимает, что на него навалится сначала такой груз, потом другой? Он с одной стороны укрепляет мышцы, с другой становится под какое-нибудь сооружение, чтобы выдержать это давление», — рассказал Кургинян.

Мы должны понять, считает он, что наша система должна выдержать давление.

«Если сюда (показал рукой место в студии, — прим. ИА REGNUM ) встать ногами, то можно танцевать, но поставить сюда танк Т-34 нельзя. Для Т-34 нужно сделать бетонный постамент. Та система, которая существует и действует, она каким-то способом приготовлена к малым нагрузкам или средним. Сейчас вопрос в том, что нам предстоят реально большие нагрузки», — уверен политолог.

Для подтверждения Кургинян перечислил меры, которые уже обсуждаются различными западными политиками — морская блокада РФ, уничтожение российских ракет до того, как они полетят.

«Конечно, это слова. Как относиться к словам? Слишком нервничать нельзя, но не понимать, что за ними стоит, тоже», — заявил лидер движения.

Напомним, западные политики в последние дни сделали ряд антироссийских заявлений. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не считает обязательным получение для военных действий одобрения Совбеза ООН, чтобы не быть в зависимости от голоса России. Кондолиза Райс предложила западным странам способ сдерживания РФ, который заключается в поддержке украинской армии. Также говорилось о морской блокаде поставок российских энергоресурсов.