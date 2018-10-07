Сенатор США советует избирателям сделать «правильный выбор»

Вашингтон, , 20:34 — REGNUM Утверждение Бретта Каваны на должность верховного судьи США сенатор Кирстен Джиллибранд считает сигналом для избирателей прийти на избирательные участки и сделать «правильный выбор». В своем твиттере политик поясняет свою позицию:

«Назначение судьи Каваны лишь подтвердило, что 6 ноября — это одни из важнейших выборов в нашей жизни. Мы говорили снова и снова. В этом ноябре у нас есть шанс сменить тех, кто представляет нас, шанс убедиться, что это люди, на которых мы можем рассчитывать в совершении правильных поступков. Перемены требуют работы. В следующие 30 дней я рассчитываю на вас, чтобы вы были и оставались вовлеченными в избрание прогрессивных голосов по всей стране, которые будут стоять за наши ценности».

Сенатор призывает своих читателей к финансовой поддержке кандидатов — Бето О`Рурка, Кирстен Синема и Джеки Розен, утверждая, что каждый пожертвованный доллар «проходит длинный путь, на котором мы убедимся, что демократы могут получить места в Сенате и бороться с опасной повесткой нынешней администрации».

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на жесточайшую битву, которую развернули представители Демократов против назначения Каваны, его кандидатура все же была утверждена. За месяц до выборов демократы вынуждены возмещать потерянные в этом поражении очки.