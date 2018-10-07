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Дело о пропавшем диссиденте: Конгрессмен требует призвать Эр-Рияд к ответу

Политика

Немедленно

Вашингтон, 7 октября 2018, 20:08 — REGNUM  О судьбе саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи беспокоится конгрессмен Адам Шифф. В своем твиттере политик пишет:

«Джамаль Хашкаджи, саудовский журналист и диссидент, был вызван в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле во вторник, и с тех пор никто его не видел и не слышал. К сожалению, теперь есть страх, что он мертв. Мы должны потребовать немедленных ответов от правительства Саудовской Аравии».

Напомним, исчезнувшего журналиста, по версии турецкой полиции, озвученной агентством Reuters, могли предумышленно убить в помещении дипмиссии. Прокуратурой Стамбула начало расследование по делу об исчезновении Хашкаджи.

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