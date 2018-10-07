Генсек НАТО объяснил жителям Сербии причины бомбардировок Югославии

Белград, , 19:59 — REGNUM Самолеты стран НАТО, наносившие в 1999 году удары по Союзной Республике Югославия, пытались защитить гражданское население от режима президента Слободана Милошевича. Об этом, как передает телеканал RTS, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе встречи со студентами в Белграде.

По его словам, целью операции НАТО, к которой многие в Сербии до сих пор относятся плохо, было свержение действующего на тот момент президента страны.

Столтенберг также добавил, что жителям Сербии смотреть надо не в прошлое, а в будущее.

Как передавало ИА REGNUM, самолеты НАТО в 1999 году начали массированные бомбардировки Союзной Республики Югославия, решив вмешаться в вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии Сербии. Воздушные удары наносились с 24 марта по 10 июня.

Поводом для военной операции стали утверждения западных стран, обвинивших югославские власти в этнических чистках в Косово. Точное число жертв этих бомбардировок до сих пор не известно.