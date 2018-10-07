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Трамп о встрече Помпео и Ким Чен Ына: «Достигли прогресса»

Политика

Президент США Дональд Трамп надеется в ближайшее время встретиться с главой Северной Кореи

Вашингтон, 7 октября 2018, 19:17 — REGNUM  Встреча госсекретаря США Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына прошла успешно. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Помпео сегодня (7 октября) провел хорошую встречу с председателем Кимом в Пхеньяне, — написал глава Белого дома. — Достигли прогресса по соглашениям с саммита в Сингапуре».

Трамп также добавил, что он надеется в ближайшее время встретиться с главой Северной Кореи.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео провел в Пхеньяне встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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