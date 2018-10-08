Мобилизация+модернизация. С чем мэр Львова собрался на президентские выборы

Киев, , 02:12 — REGNUM О своем намерении участвовать в президентских выборах на Украине сообщил мэр Львова Андрей Садовый, уточнивший также, под каким знаменем он собирается бороться за голоса избирателей. Это «мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны». Чем Садовый мотивирует такой подход, рассказывает в обзоре украинской региональной прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

«Мы отстали от мировых лидеров на десятки лет. Мы должны сконцентрировать все силы и интеллект нации, чтобы догнать мир. Это вопрос национальной безопасности и выживания. Иначе не будет ни благосостояния, ни счастья, ни победы в войне. Но все в наших руках и нам под силу», — уверен мэр Львова.

При этом издание «Волинські Новини» указывает, что фракция «Самопомощи» (лидером которой является Садовый) в Киевском горсовете свою деятельность прекратила, в Прикарпатье из партии вышло полсотни членов на фоне скандала с выбором председателя местного отделения партии, а в горсовете Хмельницкого четверо депутатов из этой фракции перешли в «Блок Петра Порошенко». Иными словами, политическая сила львовского мэра, заявившего о своих президентских амбициях, явно переживает спад.

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