Кому присягает «халифатчик» Порошенко?

Владимир Павленко, , 19:01 — REGNUM

«Бойцы невидимого фронта» из «Киберберкута» выискали и обнародовали секретный указ (или проект указа) зиц-президента Украины Порошенко о ликвидации Херсонской области и создании на ее территории «Крымско-татарской национальной автономии».

Уровень дикости этого «документа» таков, что новость впору считать фейком. Если бы а) не репутация «Киберберкута», который уже немало и весьма эффективно навредил планам как самой киевской даже не хунты, а этого, оказавшегося у власти, сброда. И если бы б) все это не укладывалось в общий контекст происходящего и не имело отражения в информационном поле до этого момента.

Словом, даже если перед нами всего лишь не подписанный еще проект документа, то он, во-первых, есть, а значит, имеются и силы, которые его проталкивают. Во-вторых, вряд ли подлежит сомнению, что оккупировавшие украинские силовые структуры западные спецслужбы весьма заинтересованы в чем-то подобном. Ибо главной из поставленных перед ними задач является дестабилизация Крыма. В-третьих, правда это отдельная тема, похоже, что списанный в архив после хельсинкской встречи Владимира Путина и Дональда Трампа план «небесного Иерусалима», то есть создания на юге Украины нового еврейского государства, требовал основательной политической мотивации.

Выход из подполья исламистского экстремизма, с которым не может справиться современная украинская «государственность», такую мотивацию как раз и создает. Не говоря уж о том, что предполагаемая «сдача» этого проекта Трампом отнюдь не означает, что от него отказались кураторы этого проекта из так называемого «глубинного государства». Напротив, для их усердия в его реализации появился еще один очевидный мотив — «ущучить» Трампа, а заодно и внести очередной раскол в его и без того не безоблачные отношения со спецслужбами.

Краткая предыстория вопроса такова.

В ноябре 2015 года неизвестные взорвали опоры ЛЭП в приграничье Херсонской области, обесточив Крым. Вскоре стало известно, что акцию совершили отнюдь не бандеровцы, а крымско-татарские националисты, причем, диверсия стала частью обширного оперативного плана. Предполагалось, что в СМИ будет поднят шум о «российских диверсантах», целью которых якобы «станет» дискредитация Украины и ее властей. Именно в связи с этой информацией тогда впервые и засветился некто Ленур Ислямов, «координатор гражданской блокады Крыма» со стороны Украины, до марта 2014 года занимавший пост вице-премьера в украинском правительстве полуострова.

Наводнившие юг Херсонской области «укронацики» подрыв ЛЭП восторженно одобрили. Но как выяснилось, поторопились. Дальше «что-то пошло не так», и отношения между ними и набиравшими силу и влияние крымско-татарскими боевиками заметно обострились. К весне нынешнего 2018 года были отмечены факты не просто вооруженных стычек между ними, а настоящих боев, к участию в которых со стороны бандеровской нацгвардии даже привлекли печально знаменитый полк «Азов».

В мае 2016 года Ислямов появился в информационном поле еще раз и дал интервью херсонским СМИ. Посетовав, что в восприятии местного населения Украина является «фантомом», ибо оно ориентируется на Россию, Ислямов заявил, что крымские татары — «большие патриоты» Незалежной, чем сами украинцы.

Следующий раз фигура Ислямова всплыла в СМИ в феврале 2017 года в связи с инцидентом, который произошел между военнослужащими ВСУ и крымско-татарскими националистами под предводительством представительства так называемого «меджлиса» (организация, запрещенная в РФ).

«Председатель» этой незаконной организации Рефат Чубаров обвинил командование и личный состав подразделения ВСУ в «неспровоцированном» захвате территории и имущества крымско-татарской общественной организации «Аскер». Украинские военные, напротив, предъявили обвинение в нападении крымско-татарским боевикам, которых назвали представителями незаконных вооруженных формирований, прибывших на позиции ВСУ «максимально вооруженными».

Ислямов тогда выступил в роли кота Леопольда, высказав предположение, что имел место «словесный конфликт», переросший в силовой инцидент. Но своеобразную точку в этом обмене версиями поставила сама редакция украинского СМИ, озаглавившая свой материал красноречивее некуда: «Подробности захвата базы крымско-татарского батальона на Чонгаре».

Стал ясно просматриваться «сухой остаток». Недовольные «пассивностью» Киева в противостоянии России главари «меджлиса» (организация, запрещенная в РФ) плюнули на украинские власти и решили действовать собственными силами. И уже в мае 2018 года Борис Бабин, виртуальный «постпред» Украины в прекратившей существование в марте 2014 года «Автономной республике Крым», заговорил о «признаках потери государственного контроля» в прилегающих к полуострову районах.

Чиновник заявил, что там, особенно в Геническом районе Херсонской области, орудуют организованные преступные банды, которые «раскачивают ситуацию» и проводят акции против центральной власти. Он назвал ситуацию «небезопасной», поскольку местные власти и полиция справиться с этим не могут.

«Незалежные» СМИ бросились связывать это заявление с российским Крымским мостом, который-де «нарушает» интересы Украины, но по динамике развития ситуации с украинской стороны перешейка мы видим, что Бабин имел в виду отнюдь не российское, внешнее, а сугубо внутреннее влияние. И отнюдь не из России, которую если бы имел повод, обвинил бы стопроцентно.

Что сегодня? Как следует из материалов, засвечивающих проект (?) секретного указа зиц-президента Порошенко (в смысле, «случайно исполняющего обязанности»), во-первых, «меджлисовцы» (организация, запрещенная в РФ) Чубаров и Джемилев не просят, а требуют у украинского руководства передать им Херсонскую область. Их требования ни много ни мало распространяются вплоть до изменения украинской конституции, чтобы внести в нее положения, допускающие создание на территории страны конфессиональной автономии.

Идет или не идет навстречу этим притязаниям зиц-президент Порошенко — это вопрос, но кое-кто в его окружении очень сильно этому способствует, если появляются такие вот «утечки», ставящие Украину на грань статуса «fault state». Иначе, какой может быть «халифат» на ее территории? Сразу же складываются параллели и с нынешним православным расколом; случайно ли такое совпадение, да и одобряемая Западом автокефалия расстриги Денисенко — разве не такой же псевдоправославный раскольнический «халифат»?

Действительно ли у Порошенко имеются негласные договоренности по этому вопросу с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, как и то, ограничиваются ли они данным эпизодом или нынешняя активность «константинопольского» Фанара это другая их часть — история умалчивает. Однако за прошедшее время об опровержениях турецкой стороны ничего не известно, а отсрочка, взятая Эрдоганом у Путина по Идлибу, не снимает с повестки дня вопроса о том, куда девать свезенную в эту провинцию со всей Сирии террористическую нечисть. Люди у власти во всех странах взрослые, и им ли не понимать, что зачистка Идлиба — это лишь вопрос времени. Плюс-минус полгода.

Другое дело, если нечисть собираются вывезти на попечение украинских «братьев по разуму». Только вот им этот проект, как выясняется, не вполне по душе. А местных жителей, у которых большой зуб на обе стороны конфликтующих между собой националистов и среди которых много компактно проживающих воинов-афганцев, вообще не спросили. Между тем, они проявляют вполне адекватные ситуации навыки к самоорганизации и самодисциплине.

Во-вторых, какие осложнения возникнут в новой «автономии», если туда с семьями действительно прибудут «обещанные» террористы численностью от 500 тысяч до одного миллиона «штыков»? Ничего не напоминает? Это же в чистом виде косовский вариант, который в свое время разрабатывался и пестовался в интеллектуальных «пробирках» западных «рыцарей плаща и кинжала». И всем известно, что англосаксы очень не любят менять сценарий, который уже один, да даже и не один, раз «успешно» сработал.

В-третьих, выясняется, что «Аскер» — это никакая не «общественная организация крымско-татарского народа», как «лепили нам горбатого» г-да Чубаров и Ислямов. А полноценный боевой батальон националистических отморозков. Причем, один из нескольких. Под прикрытием внешней «лояльности» Украине на ее южных рубежах формируется почти уже оформившийся террористический анклав. Те, кто им манипулирует, не скрывают, что ставят целью спровоцировать на границе крупный вооруженный конфликт. И побудить ВСУ в него вмешаться, «приблизив» тем самым «деоккупацию» Крыма.

Может быть, именно в этом основная «фишка» данного проекта — в стремлении Запада организовать войну между Украиной и Россией? Любой ценой, неважно как, вкривь и вкось, чужими руками, провокационными методами. Но — войну! Ведь в это вложено столько сил и денег, не на ветер же их пускали. Разумеется, русские, украинские и татарские жизни местного населения в расчет не берутся, но деньги! Деньги-то следует оправдывать, они должны работать, иначе с должностных лиц, принимавших соответствующие решения, и спросить могут.

Уму непостижимо, что еще может произойти на многострадальной украинской земле до мартовских выборов, ожидание которых вводит зиц-президента Порошенко в ступор, открывая дорогу самым изощренным внешним воздействиям. И самым жестоким сценариям.