Рим, , 17:53 — REGNUM Черное море на самом деле «насыщенного голубого цвета». Об этом на странице в соцсети Twitter сообщил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, выложив в своем аккаунте снимки с черноморского побережья.

«Я раскрыл еще одну распространенную «ложь», — написал Берлускони. — Черное море не черное, а насыщенного голубого цвета».

Напомним, ранее экс-премьер-министр Италии прибыл в Россию на день рождения к президенту Владимиру Путину, которому 7 октября исполнилось 66 лет.

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