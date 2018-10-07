Сможет ли McKinsey обанкротить Турцию?

Ариф Асалыоглу, , 17:32 — REGNUM

Эрдоган: мы можем вынести на референдум вопрос о переговорах с ЕС

Как сообщает TRT, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заключительном заседании Всемирного форума TRT, сообщил, что по поводу вступлении в ЕС может быть проведен референдум. Он сказал: «Я вижу, что ЕС идет к своему концу. Нам следует определить наше направление. Они все еще нас отвлекают. Такого поведения быть не должно. Если вы нас берете — берите. Не берете — так мы пойдем своим путем. Я прямо сказал госпоже Меркель. Мы не были созданы для того, чтобы разрушить ЕС. Нам следует просто пойти и спросить, что решили 81 миллион человек. Не всю правду можно говорить где угодно». И далее: «Эпоха пяти постоянных членов прошла. ООН до сих пор не дала ответ на вопрос с поиском правосудия. Также ООН не смогла ничего сделать и с Кипром. То, что происходит в Сирии, Афганистане, Йемене, — ни один вопрос не был решен. Правосудие рухнуло во всем мире. Если Израиль отказался, никто в ООН ничего не говорит. Если одна из пяти постоянных стран говорит «нет», вопрос закрывается».

Сотрудничество с Нидерландами

Согласно сообщению NTV, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок провели совместную пресс-конференцию в министерстве. Чавушоглу отметил, что они тесно сотрудничают со своим коллегой в процессе нормализации отношений с Нидерландами и что после совместного заявления им удалось найти возможность для встреч на разных платформах. Также он напомнил, что обе страны назначили своих послов по взаимному согласию. Чавушоглу подчеркнул, что они беседовали с Блоком с глазу на глаз, а также с участием делегаций и что эти встречи были «душевными и продуктивными». Министр рассказал, каким образом они собираются компенсировать двухлетний перерыв в процессе взаимоотношений между странами: «Теперь мы хотим только улучшать наши отношения, сосредоточившись на позитивной повестке дня».

Что McKinsey на самом деле будет делать в Турции?

Как сообщает «Голос Америки», министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак объявил о том, что, согласно Новой экономической программе, в рамках министерства финансов и казначейства будет организован «Офис по преобразованиям и изменениям общественных финансов», который будет работать совместно с американской консалтинговой компанией McKinsey, специализирующейся на задачах управления. Газета Cumhuriyet приводит в своем материале слова Кылычдароглу: «Правительство оставило вне игры Счетную палату, доверив все государственные тайны Турции иностранной компании… Если кто-то и должен проверять экономические счета Турецкой Республики и ее статистику, то это сделает турецкий парламент, а называется это учреждение Счетная палата. Вы игнорируете Счетную палату, вы прячете от нее некоторую информацию и прячете отчеты Счетной палаты. А для США вы откроете все двери, все тайны, все космические комнаты. А потом вы говорите, что вы патриоты и националисты. Мы считаем неправильным тот факт, что иностранная компания будет контролировать турецкие экономические счета». Председатель управления Transparency International в Турции Оя Озарслан заявила, что сделка содержит много неопределенностей. «У консультационного контракта есть две стороны. Одной из сторон является государство, а другой — частный сектор. Если бы сделка осуществлялась между двумя частными компаниями, это бы нас не касалось, но используются государственные деньги. Более того, речь идет о крупных суммах денег. Расходуя такие суммы, те, кто нами управляет, должны быть осторожны. В первую очередь каков будет масштаб? Это, к сожалению, неясно. Будут ли они управлять экономикой? Или они будут предоставлять внешним кредиторам отчеты или информацию? Будут заниматься аудитом? Или организацией системы президентской власти? Для ответа на эти вопросы необходима прозрачность», — отметила Озарслан. Председатель Партии счастья Темель Карамоллаоглу, выступая на встречи партии в Стамбуле, заявил о том, что McKinsey приведет Турцию к еще большему долгу. «Вы не можете предоставить важнейшие учреждения страны частной компании. История этой организации тоже ненадежна. Компания, которой они оказывали финансовую помощь (Enron), обанкротилась в одночасье. 10 тысяч сотрудников остались безработными. McKinsey никаким образом не отчиталась за это», — добавил он.

Самые старые постройки в мире

Британская газета Telegraph опубликовала список самых старинных строений в мире, сообщает канал NTV. На верхней позиции списка значится турецкая постройка — исторический памятник храмовый комплекс Гёбеклитепе, который датируется IX тысячелетием до нашей эры. Он расположен на юго-востоке Турции в провинции Урфа. Возраст оценивается в 12 тысяч лет. Гёбеклитепе расположен на площади диаметром около 300 метров и высотой 15 метров, относится к неолитическому периоду, несет историческую ценность с точки зрения первого культового сооружения. В этом регионе было обнаружено около 20 храмов, и до сих пор на поверхность было извлечено только шесть из них. На втором месте в списке значится французский Курган Барненес (4850 г. до н. э). Третью позицию занял Сардинский зиккурат (Святилище в Монте д’Аккодди) в Италии, который был построен в 4000−3650 годах до нашей эры.

Количество компаний, подавших заявления о конкордато, превышает 3 тысячи

Газета Sözcü пишет о том, что количество компаний в Турции, которые просят объявления конкордато (необходимость государственной поддержки для предотвращения банкротства), превышает три тысячи. Количество компаний-должников, заявления которых были одобрены, достигло тех же трех тысяч. Учитывая количество заемщиков, которые в настоящее время ждут решения своих исков в суде, к концу года общее число обратившихся составит от пяти до семи тысяч фирм.

Повышение цен на природный газ и электроэнергию

Согласно сообщениям, опубликованным газетой Dünya, BOTAŞ объявил о повышении цен на природный газ в жилищном секторе на 9%, в промышленном секторе на 18,5%. Тарифы на электроэнергию увеличились на 9% в жилом фонде, 15% в промышленности и 25% в коммерческих учреждениях. Институт статистики Турции (TÜİK) говорит о том, что сильнее всего повышение цен коснулось авиабилетов — стоимость выросла на 192%. За ними следуют арбузы со 120,3%, газовые бойлеры — 117% и помидоры — 109%.

417 человек арестованы за «перевод денег за границу»

Согласно материалу Sözcü, с 1 января 2017 года в разное время из разных отделений банков и разных банкоматов было проведено в общей сложности 28 088 денежных переводов на иностранные счета. Общая сумма по курсу на дату совершения этих операций составляет 2 миллиарда 455 миллионов 332 тысячи 141 лиру. В рамках операции в Стамбуле по подозрению в «действиях, направленных против экономической и финансовой безопасности Турции и определенных лиц», было арестовано 417 человек. Как стало известно, лица, совершающие эти операции, получали прибыль под видом пособия, а большинство получателей перевода были гражданами Ирана, проживающими в Соединенных Штатах. По словам журналиста Ахмета Такана, эта операция поддерживается американским ФБР и связана с эмбарго против Тегерана.

Турция и США начали совместные учения

Как сообщает «Голос Америки», министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о том, что Вашингтон и Анкара приступили к совместным учениям в преддверии готовящейся операции по патрулированию Манбиджа. Два союзника по НАТО в настоящее время координируются в Манбидже в рамках плана, который они обсуждали в июне, однако сейчас страны осуществляют независимые патрули. Ожидается, что совместное патрулирование начнется сразу после завершения этапа подготовки. В прошлом месяце турецкое правительство заявило о начале совместных тренировок и операций в ближайшем будущем.

Террористическая атака в Батмане

Как пишет газета Hürriyet, в городе Хасанкейф провинции Батман во время прохождения бронированной военной машины, обеспечивающей безопасность дорожно-строительных работ, террористы Рабочей партии Курдистана (РПК) привели в действие самодельные бомбы, спрятанные под асфальт. В результате взрыва погиб унтер-офицер, шесть сержантов, семь рядовых, двое солдат получили серьезные ранения. После взрыва на асфальтовой дороге появилась большая яма диаметром 4,5 и глубиной 1,5 метра. Выяснилось, что террористы спрятали взрывное устройство на дороге и взорвали его дистанционным управлением через проводное устройство. Посол и председатель турецкой делегации в Европейском союзе Кристиан Бергер заявил: «Мы решительно осуждаем теракт в Батмане и глубоко опечалены гибелью семерых и ранениями двоих турецких военных». Американское консульство в ответ на жестокое нападение террористов в Батмане заявило: «Мы должны положить конец нападениям со стороны террористов РПК. Мы поддерживаем нашего союзника Турцию в борьбе с терроризмом».

В день учителя 500 тысяч учителей ждут своего назначения

Согласно сообщению Samanyolu Haber, Турция, отмечающая 25-й год Всемирного дня учителя, столкнулась с удручающей картиной в образовании. Турция, которая занимает место среди стран, подписавших «Рекомендацию о положении учителей», созданную 5 октября 1966 года Международным бюро труда и ЮНЕСКО, в течение многих лет не выполняет те обязанности, которые значатся в рекомендации. По решению указов с силой закона, которые были введены во время режима чрезвычайного положения, с государственной службы уволено 40 922 преподавателя, что превысило общее количество уволенных военных и полицейских. Турция встретила 5 октября незаконными увольнениями учителей, бесправием и изгнаниями. Праздник, который отмечается более чем в ста странах мира, в Турции ознаменовался теми сложными условиями, в которых находятся преподаватели в Турции, где почти полмиллиона учителей ждут своего назначения. Турция, подписавшая международный документ о социальном статусе и правах учителей, с момента подписания рекомендаций до сегодняшнего дня не принимала достаточных мер в отношении прав педагогов.