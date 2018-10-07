Посольство РФ ожидает реакции Лондона на сообщения о кибератаке

Лондон, , 17:22 — REGNUM Представитель посольства Российской Федерации в Лондоне прокомментировал сообщения СМИ о том, что спецслужбы Великобритании якобы могут и готовы нанести массивную кибератаку по стране.

По словам источника, дипломатов РФ беспокоит молчание Лондона по поводу просочившихся в СМИ информации.

Представитель посольства РФ в Лондоне заявил РИА Новости, что внести ясность в свою позицию относительно цитируемых газетой The Sunday Times «агрессивных планов» Великобритании в киберпространстве срочно должно «правительство консерваторов».

По его словам, основанием достоверности этих сообщений в СМИ может служить отсутствие внятной реакции со стороны Лондона.

7 октября газета The Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что Минобороны Великобритании якобы рассматривает возможность проведения кибератак на объекты электроснабжения в РФ в случае «агрессии Москвы».

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