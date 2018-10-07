Володин в Анталье: первая встреча – с Йылдырымом

Анталья, Турция, , 16:19 — REGNUM Делегация Государственной думы России во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Анталью, передает специальный корреспондент ИА REGNUM с места событий. Вскоре пройдет его первая встреча — двусторонние переговоры со спикером Великого национального собрания Турции (меджлиса) Бинали Йылдырымом.

Как ранее сообщала пресс-служба Госдумы, рабочий визит Володина в Анталью состоится с 7 по 9 октября. 9 октября он примет участие в работе III Совещания спикеров парламентов стран Евразии. Основная тема мероприятия — «Экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии». В Совещании примут участие делегации из 41 страны мира.

Инициаторами формата Совещания спикеров парламентов стран Евразии в 2016 году выступили Государственная дума России и Национальное собрание Республики Корея. Растущий с каждым годом состав участников Совещания показывает востребованность этого уникального формата, который собирает руководителей парламентов со всего евразийского континента.

В рамках визита также запланированы двусторонние встречи Вячеслава Володина с главами парламентов. Стороны обсудят вопросы двустороннего межпарламентского взаимодействия, в том числе в рамках действующих межпарламентских комиссий, по линии профильных комитетов палат парламентов, а также перспективы сотрудничества на межпарламентских площадках.