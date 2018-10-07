Воскресенье, 7 Октября 2018 года
16:42:32 МСК

Володин в Анталье: первая встреча – с Йылдырымом

Политика

Российские парламентарии прилетели в Турцию на III Совещание спикеров парламентов стран Евразии

Володин в Анталье: первая встреча – с Йылдырымом
Иллюстрация: Duma.gov.ru

Анталья, Турция, 7 октября 2018, 16:19 — REGNUM  Делегация Государственной думы России во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Анталью, передает специальный корреспондент ИА REGNUM с места событий. Вскоре пройдет его первая встреча — двусторонние переговоры со спикером Великого национального собрания Турции (меджлиса) Бинали Йылдырымом.

Как ранее сообщала пресс-служба Госдумы, рабочий визит Володина в Анталью состоится с 7 по 9 октября. 9 октября он примет участие в работе III Совещания спикеров парламентов стран Евразии. Основная тема мероприятия — «Экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии». В Совещании примут участие делегации из 41 страны мира.

Инициаторами формата Совещания спикеров парламентов стран Евразии в 2016 году выступили Государственная дума России и Национальное собрание Республики Корея. Растущий с каждым годом состав участников Совещания показывает востребованность этого уникального формата, который собирает руководителей парламентов со всего евразийского континента.

В рамках визита также запланированы двусторонние встречи Вячеслава Володина с главами парламентов. Стороны обсудят вопросы двустороннего межпарламентского взаимодействия, в том числе в рамках действующих межпарламентских комиссий, по линии профильных комитетов палат парламентов, а также перспективы сотрудничества на межпарламентских площадках.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить