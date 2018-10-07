Президенты РФ и Узбекистана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Ташкент, , 14:51 — REGNUM Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и России Владимир Путин 7 октября по телефону обменялись мнениями по вопросам дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества, сообщает МИД Узбекистана.

Стороны отметили положительную динамику развития и укрепления двусторонних отношений в контексте реализации достигнутых договорённостей в ходе состоявшихся встреч и переговоров на высшем уровне.

Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, президенты отметили рост товарооборота, успешную реализацию крупных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики, в числе которых нефтегазовый сектор, энергетика, металлургия, машиностроение и другие.

«Активизировались прямые межрегиональные контакты, а также взаимодействие деловых кругов. В этом месяце в Ташкенте пройдёт первый Межрегиональный форум «Узбекистан-Россия», с участием руководителей регионов, ведущих предприятий и компаний двух стран», говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с проведением государственного визита Владимира Путина в Узбекистан.

В ходе разговора Мирзиёев «от всей души поздравил Владимира Путина с днём рождения, выразив ему самые искренние и добрые пожелания».