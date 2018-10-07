Более 160 протестовавших против назначения Кавано задержаны в Вашингтоне

Вашингтон, , 14:56 — REGNUM 164 человека из числа протестовавших против назначения кандидатуры Бретта Кавано на пост верховного судьи были задержаны сотрудниками правоохранительных служб в Вашингтоне, возле здания Конгресса. Об этом сообщает 7 октября CNN.

Сообщается, что протестовавших задерживали как до голосования Сената США по утверждению Кавано, так и после него. 150 протестующих были задержаны полицией у входа в Капитолий, ещё около 30 человек были задержаны во время голосования.

Крики противников назначения Кавано едва не прервали процедуру утверждения кандидата в должности. Вице-президенту США Майклу Пенсу из-за шума пришлось несколько раз прервать голосование Сената до удаления полицейскими нарушителей порядка.

Ранее сообщалось, что Сенат США утвердил кандидатуру Бретта Кавано на пост верховного судьи. Отмечается, что благодаря этому назначению в Сенате впервые за долгое время образовалось консервативное большинство.

Незадолго до назначения Кавано был обвинён в сексуальном домогательстве, якобы совершённом им в 1982 году. ФБР провело расследование, после чего представители республиканской партии заявили, что правдивость обвинений в адрес Кавано не подтвердилась.