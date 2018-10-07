Воскресенье, 7 Октября 2018 года
13:20:14 МСК

Медведев позвонил Путину и поздравил с днём рождения

Политика

Президенту России исполнилось 66 лет

Медведев позвонил Путину и поздравил с днём рождения
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Москва, 7 октября 2018, 11:39 — REGNUM  Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба правительства России.

Напомним, сегодня президенту России исполняется 66 лет. Медведев позвонил Путину и поздравил его с днём рождения, пожелав здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его крайне нелегкой работе на благо России и её народа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что свой 66-й день рождения Путин отметит в кругу родных и близких.

СМИ стало известно, что в гости на день рождение Путина приглашен бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Известно, что президента России уже поздравили президенты Белоруссии, Армении и Азербайджана.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Юбилеи и памятные даты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить