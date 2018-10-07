Медведев позвонил Путину и поздравил с днём рождения

Москва, , 11:39 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба правительства России.

Напомним, сегодня президенту России исполняется 66 лет. Медведев позвонил Путину и поздравил его с днём рождения, пожелав здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его крайне нелегкой работе на благо России и её народа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что свой 66-й день рождения Путин отметит в кругу родных и близких.

СМИ стало известно, что в гости на день рождение Путина приглашен бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Известно, что президента России уже поздравили президенты Белоруссии, Армении и Азербайджана.