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СМИ: Великобритания совершит кибератаку на Россию в случе «агрессии Москвы»

Политика

«Агрессию Москвы» очень скоро придумают

СМИ: Великобритания совершит кибератаку на Россию в случе «агрессии Москвы»
Марина Захарова © ИА REGNUM
Биг-Бен. Лондон

Лондон, 7 октября 2018, 10:13 — REGNUM  Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность проведения кибератак на объекты электроснабжения в Российской Федерации в случае «агрессии Москвы». Об этом сегодня, 7 октября, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

Командование вооруженных сил Великобритании крайне обеспокоено тем, что у королевства недостаточный арсенал оружия для противостояния России, исключая ядерные боеголовки.

По этой причине британские власти пришли к решению, что массированная кибератака может стать единственной альтернативой использования вооружения в ответ на «агрессию России».

Издание пишет, что британские власти намерены существенно развивать потенциал в киберсфере для того, чтобы «в случае наступления отключить свет в Кремле».

Напомним, 4 октября Великобритания и Нидерланды обвинила Россию в кибератаках на Всемирное антидопинговое агентство, Организацию по запрещению химического оружия и корпорацию Westinghouse. Каких-то реальных доказательств того, что кибератаки действительно имели место, представлено не было.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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