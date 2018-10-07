Минобороны Японии: КНР силой пытается изменить статус-кво в Азии

Токио, , 08:59 — REGNUM Новый министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что Китайская Народная Республика продолжает агрессивные попытки изменить статус-кво в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях при помощи силы. Об этом Ивая заявил сегодня, 7 октября, в эфире телеканала NHK.

По словам Ивая, Китай в Восточно-Китайском море, которое примыкает к Японии, а также в Южно-Китайском море продолжает предпринимать агрессивные попытки изменить текущее положение дел силой. Для Японии это является неприемлемым, подчеркнул глава оборонного ведомства.

Также Ивая затронул проблему Северной Кореи. Он подчеркнул, что Токио приветствует договоренности по денуклеаризации, достигнутые на встрече лидеров Северной Кореи и США и на межкорейских саммитах. Но процесс денуклеаризации только начался, и пока рано что-либо говорить о его результатах.

При этом Японию настораживает тот факт, что у КНДР есть сотни различных баллистических ракет, которые могут достичь целей на японской территории.

Напомним, Ивая стал министром обороны Японии 2 октября после перестановок в правительстве.