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В Боснии и Герцеговине начались всеобщие выборы

Политика

Сегодня граждане Боснии и Герцеговины выберут глав и депутатов парламентов Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской

Сараево, 7 октября 2018, 09:00 — REGNUM  Выборы на все главные посты начались в Боснии и Герцеговине 7 октября, сообщает Главная избирательная комиссия страны.

В Боснии и Герцеговине открылось более 5500 избирательных участков, на которых граждане проголосуют за кандидатов на все основные должности страны.

Босния и Герцеговина является парламентской республикой с федеративным устройством. Субъектами федерации являются два энтитета: Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская. Отдельно выделяется округ Брчко, провозгласивший самостоятельность в 1999 году.

7 октября граждане Боснии и Герцеговины выберут глав и депутатов парламентов Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Также пройдут выборы местных депутатов в десяти кантонах.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Владимир Путин пожелал успешного проведения выборов и дальнейшей стабилизации в республике.

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