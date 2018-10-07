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Глава комитета парламента Дании призвал к совершению кибератак на Россию

Политика

«Мы должны быть наступательными, мы должны их взломать», — сказал Насер Хадер

Глава комитета парламента Дании призвал к совершению кибератак на Россию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хакер

Копенгаген, 7 октября 2018, 08:51 — REGNUM  О необходимости проведения кибератак на Россию заявил недавно избранный глава комитета по обороне парламента Дании Насер Хадер 7 октября в интервью Danmarks Radio.

«Как лицо, принимающее решение, я говорю, что мы должны быть наступательными, мы должны их взломать», — сказал Насер Хадер, добавив, что он не предлагает какой-то конкретной кибератаки.

Также глава оборонного комитета Дании подчеркнул, что к организации кибератак необходим компетентный поход, а потому их разработкой должны заниматься квалифицированные специалисты.

Кроме этого, Насер Хадер выразил свою уверенность в том, что хакерская группа Fancy Bear является «российской», однако не привел никаких обоснований такого своего утверждения. И еще глава комитета обороны парламента Дании отметил, что киберугроза для Дании кроме России исходит от Северной Кореи, Китая и Ирана.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее британское издание The Sunday Times рассказало о готовности военного командования Великобритании применить кибератаку против Москвы в случае нападения России на одну из стран Запада.

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