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Министр обороны Японии: Нам нужна современная система ПРО

Политика

Ракетная угроза сохраняется

Министр обороны Японии: Нам нужна современная система ПРО
Иван Шилов © ИА REGNUM
Япония. Воин

Токио, 7 октября 2018, 08:15 — REGNUM  Японии совершенно необходима современная система противоракетной обороны, которая могла бы отразить ракетную угрозу, которая в последнее время существенно усилилась в регионе. Об этом сегодня, 7 октября, заявил в эфире телеканала NHK новый министр обороны Японии Такэси Ивая.

Он заявил, что в отношении Японии на данный момент существует ракетная угроза. Прежде всего речь идёт об угрозе со стороны Корейской Народно-Демократической Республики.

В связи с этим Японии просто необходимо обзавестись современной системой ПРО, которую, скорее всего, придется закупать у американцев.

Также Ивая заявил, что надеется на понимание населения тех регионов страны, где планируется разместить системы ПРО.

Стоит отметить, что в июле 2018 года командование Сил самообороны Японии приняло решение свернуть комплексы противовоздушной обороны Patriot PAC-3, которые были развернуты на юго-западе страны. Такое решение было принято в связи с относительной стабилизацией ситуации на Корейском полуострове. Ранее этот комплекс был развернут в период интенсивных ядерных и баллистических испытаний, проводимых Северной Кореей.

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Правительство Японии
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