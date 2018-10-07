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Трамп заявил о создании военных космических сил США

Политика

Министерство обороны США начало работу над созданием космического отделения вооруженных сил Америки

Трамп заявил о создании военных космических сил США
Цитата из х∕ф «Космическая одиссея 2001 года». Реж. Стэнли Кубрик. 1968. США
На орбите

Топика, США, 7 октября 2018, 08:32 — REGNUM  В Пентагоне работают над созданием военных космических сил, заявил президент США Дональд Трамп на публичном выступлении в штате Канзас, сообщает Fox News.

Дональд Трамп заявил, что по его приказу министерство обороны США начало работу над созданием космического отделения вооруженных сил Америки.

Напомним, Дональд Трамп заявлял о планах по созданию вооруженных космических сил США в июле этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков призвал США отказать от вывода вооружений в открытый космос. Ермаков напомнил, что Россия и Китай в 2014 году подготовили проект международного договора о недопустимости размещения вооружений в открытом космосе, однако США заблокировали продвижение документа.

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Американский военный космос
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