Трамп заявил о создании военных космических сил США

Топика, США, , 08:32 — REGNUM В Пентагоне работают над созданием военных космических сил, заявил президент США Дональд Трамп на публичном выступлении в штате Канзас, сообщает Fox News.

Дональд Трамп заявил, что по его приказу министерство обороны США начало работу над созданием космического отделения вооруженных сил Америки.

Напомним, Дональд Трамп заявлял о планах по созданию вооруженных космических сил США в июле этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков призвал США отказать от вывода вооружений в открытый космос. Ермаков напомнил, что Россия и Китай в 2014 году подготовили проект международного договора о недопустимости размещения вооружений в открытом космосе, однако США заблокировали продвижение документа.