Трамп: американские демократы превратились в «мафию левого толка»

Топика, США, , 08:00 — REGNUM Американская Демократическая партия превратилась в «мафию левого толка», заявил президент США Дональд Трамп, выступая в субботу, 6 октября, на митинге в канзасском городе Топика, сообщает Fox News.

Кроме этого, президент США заявил, что демократы стали слишком «экстремальными и опасными, чтобы позволить им управлять», и противопоставил им Республиканскую партию США, представители которой «верят в верховенство закона, а не в законы мафии».

Также Трамп призвал избирателей «остановить радикальных демократов» на выборах в республиканскую палату представителей и республиканский Сенат, увеличив там количество представителей республиканцев.

Отметим, 6 ноября в США проходят выборы 39 губернаторов, 35 из 100 сенаторов США, а также всех 435 членов конгресса. Данные выборы называются промежуточными ввиду того, что они происходят в середине между двумя выборами президента США.