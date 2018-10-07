Великобритания готова провести кибератаку против РФ — The Sunday Times

Лондон, , 07:28 — REGNUM О своей готовности осуществить кибератаку против Москвы сообщило военное командование Великобритании, пишет 7 октября британская газета The Sunday Times.

Как сообщает издание, ссылаясь на неназванный источник, близко знакомый с ситуацией, британские военные готовы пойти на такой шаг в случае «нападения» России на одну из стран Запада. Эта мера станет возможной, когда у Британии случится недостаток обычных ресурсов обороны и проявится в том, что столица России будет обесточена.

Вариантами «российской агрессии», против которой британские военные готовы применять кибероружие, источником Sunday Times названы вторжение президентом России Владимиром Путиным в Ливию для захвата нефти и создания нового кризиса с мигрантами в Европе и попытка захвата Россией «маленьких островов, принадлежащих Эстонии» для проверки соблюдения НАТО пункта о рассмотрении нападения на одного из членов альянса как нападение на весь блок.

Отметим, в последнее время страны Запада постоянно обвиняют Россию в кибератаках на Запад с целью экономических диверсий и вмешательства в тамошнюю политическую жизнь. Однако весомых доказательств вины России в том, в чем ее обвиняют, за все это время так ни разу и не было предоставлено.