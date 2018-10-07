Беспилотник США летал вдоль границ России 11 часов

Москва, , 05:21 — REGNUM Американский беспилотник Global Hawk замечен у российских границ. В общей сложности он провел близ России одиннадцать часов, следует из данных авиационного ресурса PlaneRadar.

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk поднялся в воздух на итальянской авиабазе Sigonella. Утром 6 октября он находился в воздушном пространстве сначала Украины, затем — Польши.

Несколько часов аппарат находился над Литвой у границы с Калининградской областью, затем отправился в Латвию и Эстонию. Перед возвращением в Италию беспилотник вновь пролетел неподалеку от Калининградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября аналогичный аппарат RQ-4A Global Hawk семь часов находился в воздухе возле линии соприкосновения в Донбассе, после чего четыре часа курсировал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

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