Госсекретарь США вылетел на встречу с лидером КНДР

Токио, , 05:09 — REGNUM Глава американской дипломатии Майк Помпео вылетел из Токио в Пхеньян на переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом 7 октября сообщает агентство Kyodo.

Помпео предстоит продолжить разговор о денуклеаризации Корейского полуострова. Он также рассчитывает обсудить варианты новой встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Помпео встретился в Токио с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Стороны подвтердили, что стремятся к денуклеаризации КНДР. Также Помпео заверил, что затронет в Пхеньяне вопрос о японских подданных, удерживаемых в КНДР.

Напомним, первая в истории встреча глав США и КНДР состоялась 12 июля в Сингапуре. Ее итогом стало совместное заявление Трампа и Ким Чен Ына о готовности Пхеньяна к полной денуклеаризации Корейского полуострова и ответных гарантиях безопасности со стороны США. Вместе с тем намерения сторон не были подробно изложены в итоговом коммюнике встречи.