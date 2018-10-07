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Помпео встретился с Абэ перед визитом в КНДР

Политика

Госсекретарь заверил, что японская сторона будет уведомлена о ходе процесса денуклеаризации

Помпео встретился с Абэ перед визитом в КНДР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Япония

Токио, 7 октября 2018, 04:58 — REGNUM  Переговоры госсекретаря США Майка Помпео и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоялись в преддверии визита Помпео в Пхеньян. Стороны обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова, говорится в сообщении Госдепартамента США.

Глава японского правительства поблагодарил госсекретаря за то, что их встреча предшествовала поездке Помпео в КНДР. Абэ заявил, что хотел бы иметь полную координацию с Вашингтоном по политике в отношении КНДР, а также по «вопросу удерживаемых в стране» и проблеме ядерной и ракетной программ.

Помпео заверил Абэ, что японская сторона будет уведомлена о ходе процесса денуклеаризации.

Как сообщало ИА REGNUM, Майк Помпео 7 октября посетит Пхеньян, где планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Госсекретарь не исключил, что на переговорах будет определено место и время встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

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