США планировали ядерный удар по Вьетнаму — NYT

Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Американские военные могли применить ядерное оружие во время войны во Вьетнаме. Президент США Линдон Джонсон, узнав об операции, приказал её отменить, пишет The New York Times со ссылкой на рассекреченные архивные документы.

Секретную операцию под кодовым названием Fracture Jaw («Перелом челюсти») готовил в 1968 году главнокомандующий войсками США во Вьетнаме Уильям Уэстморленд. Предполагалось, что ядерое оружие будет доставлено в Южный Вьетнам и, возможно, применено против Северного Вьетнама.

О замысле Уэстморленда узнал советник главы США по национальной безопасности Уолт Ростоу и сообщил об этом президенту. Линдон Джонсон категорически отверг план военачальника, опасаясь более масштабного конфликта и того, что Китай окажется втянутым в войну.

США осуществляли полномасштабное военное вторжение во Вьетнам в 1965 — 1973 годах. Они потеряли в войне 58 тыс. человек, из которых 47 тыс. человек составили боевые потери.

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