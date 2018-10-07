«Даю советы»: Меланья Трамп рассказала об отношении к твитам мужа

Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Первая леди США Меланья Трамп советует мужу, как вести микроблог в Twitter, однако он прислушивается не всегда. Об этом сообщает издание Huffington Post.

«Я не всегда согласна с тем, что он пишет в Twitter, и я говорю ему об этом. Я откровенно высказываю ему свое мнение и даю советы», — цитирует издание Меланью Трамп.

Супруга американского президента добавила, что к её советам Дональд Трамп прислушивается не всегда. Однако для неё важно выразить свою точку зрения и свои эмоции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США регулярно публикует сообщения в Twitter, которые зачастую довольно скандальны. При этом его жена Меланья ведет кампанию «Be Best» («Будь лучшим») против травли и оскорблений в социальных сетях.

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