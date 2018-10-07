Партия «Согласие» лидирует на выборах в латвийский сейм

Рига, , 02:27 — REGNUM Социал-демократическая партия «Согласие» побеждает на выборах в национальный парламент Латвии, набрав 20,83% голосов. Таковы предварительные данные латвийского Центризбиркома.

Парламентские выборы состоялись в Латвии 6 октября. ЦИК обработал голоса на 645 избирательных участках из 1078. Лидирующая партия «Согласие» выражает интересы русскоязычного населения страны.

На втором месте — партия «Кому принадлежит государство», набирающая 14,08% голосов. За ней следует Новая консервативная партия с результатом 12,72% голосов.

На места в Сейме могут претендовать партии, набравшие не менее 5% голосов. Барьер преодолели Союз «зеленых» и крестьян (11,89%), объединение «Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии» (10,34%), а также объединение «Для развития/За!» (10,08%) и партия «Новое Единство» (6,36%).

Однопалатный латвийский парламент состоит из ста депутатов. Выборы проходят раз в четыре года. В текущих выборах участвовали 16 партий и объединений.