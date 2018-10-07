Уфа определяется с кандидатурой будущего мэра

Уфа, , 00:04 — REGNUM В Башкирии активно обсуждают кандидатуры преемников Ирека Ялалова на посту сити-менеджера Уфы. Бывший руководитель городской администрации сложил свои полномочия в конце сентября и перешёл на работу в Совет Федерации (делегирован Государственным собранием — Курултаем РБ). На данный момент временно исполняющим обязанности главы города является Салават Хусаинов — бывший первый заместитель Ялалова.

Руководство республики находится в процессе поиска и обсуждения кандидатур на место уфимского мэра. Согласно формальной процедуре, глава уфимской администрации должен пройти конкурсный отбор. Специально созданная для этого комиссия рекомендует одного кандидата, который затем должен быть утверждён уфимским Горсоветом. Опрошенные ИА REGNUM эксперты считают, что подобная процедура — чистая формальность. Фактически кандидатура мэра башкирской столицы определяется в результате сложного процесса внутриэлитных договорённостей с участием заинтересованных сторон как в регионе, так и за его пределами.

Политолог Дмитрий Михайличенко отмечает, что «должность руководителя крупного мегаполиса представляет интерес для федеральных лоббистов, однако ключевая роль в выборе нового сити-менеджера принадлежит главе Башкирии Рустэму Хамитову»:

«Сейчас крайне важно сбалансировать работу уфимской мэрии и избежать роста многомиллиардных долгов, сохраняя при этом высокий темп развития, заданный предыдущим руководством города. Полагаю, фигура будущего градоначальника определится в формате внутриэлитных договоренностей, а конкурсные процедуры будут носить формальный характер».

Как только стало известно об отставке Ялалова, в СМИ начала появляться информация о его возможных преемниках. В частности, первоначально назывались кандидатуры вице-премьеров башкирского правительства Евгения Гурьева и Андрея Трухана. Гурьев одновременно с должностью вице-премьера является министром земельных и имущественных отношений. Учитывая, насколько остро стоит в Уфе вопрос о выделении земли под строительство объектов, его кандидатура представлялась вполне вероятной. Андрей Трухан курирует в правительстве вопросы градостроительства и архитектуры, что тоже можно рассматривать как плацдарм для перехода на объективно более статусную должность мэра Уфы.

Однако эксперты сомневаются в том, что кто-то из них возглавит мэрию. Трухан близок к Хамитову и нужен ему на другом направлении. А у Гурьева, мягко говоря, не тот управленческий профиль и вряд ли он будет эффективен в вопросах управления мегаполисом.

В последнее время фаворитом называется другой кандидат — генеральный директор Башкирской генерирующей компании (входит в «Интер РАО») Александр Симановский. Симановский не уфимец, он работает в городе с 2012 года. При этом нельзя исключать, чтоего кандидатура может стать компромиссной. Рустэму Хамитову действительно может быть выгодно заручится поддержкой федеральных элит в обмен на ставленника серьезных лоббистов. Любопытно, что сам Ирек Ялалов в интервью ProUfu.ru отметил:

«В ближайшие 15−20 лет важно, чтобы городом руководил человек именно с инженерным образованием. Уже потом, когда система выстроится, пусть приходят юристы, журналисты, историки».

Симановский, имеющий образование инженера — энергетика, этим критериям вполне соответствует. При этом, как полагает политолог Николай Евдокимов, уфимцы не будут против его кандидатуры:

«Вряд ли стоит ждать, что жители столицы Башкирии будут выступать против кандидатуры Симановского на том основании, что он не уфимец. Причём речь не только о Симановском, а о любом потенциальном кандидате, не являющимся выходцем из Уфы. Соответствие назначаемого кандидата ожиданиям местного сообщества характерно для сельских муниципалитетов и небольших городов, но не для мегаполисов. Всё-таки политическое поведение жителей крупных городов более терпимо к такого рода назначениям. Это связано с типом политической культуры. Она в городах рациональная, в отличии от традиционной на селе. Поэтому горожане будут смотреть скорее на профессиональные качества, а не на происхождение кандидата. Тем более, что и в самой Уфе коренных уфимцев сегодня не так уж много. Впрочем, нельзя исключать, что если что-то пойдёт не так мэру-варягу припомнят его происхождение».

С ним не согласен исполнительный директор евразийского центра «Самрау» Константин Сафронов.

«Крайне важно, чтобы новым мэром был уфимец. Для развития города необходимо развивать уфимскую идентичность, у нас же наблюдается следующая картина: десятки тысяч людей (в основном молодых) уезжают из Уфы, а на их место приезжают люди из сельской местности со всего Башкортостана. Это, мягко говоря, не способствует развитию уфимской идентичности. Полагаю, очень важно, чтобы будущий градоначальник озаботился этим вопросом».

Помимо вышеназванных кандидатур в ряде СМИ упоминались директор «Башкиравтодора» Артур Шайнуров, бывший глава горсовета и директор УМПО Евгений Семивеличенко, директор «Уфаводоканала» Ильяс Гильмутдинов, руководитель Минэкономразвития Башкирии Сергей Новиков и ещё ряд фигур. Однако ни одна из этих кандидатур фаворитом не считается. Более того, скорее всего, это откровенные вбросы.

Кто бы не стал в конечном счёте мэром Уфы, по мнению Дмитрия Михайличенко, состав чиновников среднего звена в уфимской администрации существенно обновится.

«Прежде всего, это касается заместителей главы администрации, много лет работавших с Ялаловым. Полагаю, некоторые из них уже в скором времени покинут свои должности», — отметил политолог.