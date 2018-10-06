Сенат США одобрил назначение Кавано на пост судьи Верховного суда

Вашингтон, , 23:21 — REGNUM Сенат США проголосовал за назначение Бретта Кавано на должность Верховного судьи. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Сенат США одобрил назначение Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда, — передает вещатель. — В результате этого голосования в суде впервые за долгое время сформируется консервативное большинство».

Телеканал отмечает, что итоги голосования в сенате США свидетельствуют о «крупной победе президента Дональда Трампа».

Напомним, 28 сентября президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что речь обвиненного в сексуальных домогательствах Бретта Кавано в юридическом комитете сената США была «сильной и честной».

По словам главы государства, своим выступлением Кавано доказал, что достоин быть кандидатом на указанный высокий пост.

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