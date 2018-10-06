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Сенат США одобрил назначение Кавано на пост судьи Верховного суда

Политика

«В суде впервые за долгое время сформируется консервативное большинство»

Сенат США одобрил назначение Кавано на пост судьи Верховного суда
Иван Шилов © ИА REGNUM
Капитолий

Вашингтон, 6 октября 2018, 23:21 — REGNUM  Сенат США проголосовал за назначение Бретта Кавано на должность Верховного судьи. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Сенат США одобрил назначение Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда, — передает вещатель. — В результате этого голосования в суде впервые за долгое время сформируется консервативное большинство».

Телеканал отмечает, что итоги голосования в сенате США свидетельствуют о «крупной победе президента Дональда Трампа».

Напомним, 28 сентября президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что речь обвиненного в сексуальных домогательствах Бретта Кавано в юридическом комитете сената США была «сильной и честной».

По словам главы государства, своим выступлением Кавано доказал, что достоин быть кандидатом на указанный высокий пост.

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