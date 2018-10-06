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Брат экс-премьера Пакистана арестован по подозрению в коррупции

Политика

Его партия обвинила новые власти страны в устранении политических оппонентов

Брат экс-премьера Пакистана арестован по подозрению в коррупции
Шахбаз Шариф

Исламабад, 6 октября 2018, 22:51 — REGNUM  В Пакистане по подозрению в коррупции арестован председатель главной оппозиционной партии — Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф, сообщает 6 октября Синьхуа со ссылкой на Национальное бюро подотчетности (НБП) в Исламабаде.

Коррупционные эпизоды, по сообщениям властей, связаны с пребыванием Шахбаза Шарифа в 2013—2018 годах в должности председателя правительства провинции Пенджаб. По этому обвинению НБП в ближайшее время подаст иск в Антикоррупционный суд Пакистана.

В преддверии ареста задержанию подверглись многие доверенные лица Шахбаза Шарифа по работе в Пенджабе.

Партия Шарифа осудила его арест и возложила на власти ответственность за устранение политических оппонентов руками НБП.

Отметим, что Шахбаз Шариф три срока подряд возглавлял правительство Пенджаба во времена правления в должности премьер-министра Пакистана своего родного брата Наваза Шарифа.

Напомним, что в Пакистане в 2018 году сменилась власть, к которой пришла оппозиционная партия «Движение за справедливость». В стране сменился премьер-министр, которым стал Имран Хан; избран новый президент, однопартиец Имрана Хана — Ариф Алви.

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