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Парламент Ингушетии не планирует пересматривать вопрос о границе с Чечней

Политика

«Ничего не планируется»

Парламент Ингушетии не планирует пересматривать вопрос о границе с Чечней
parlamentri.ru
Народное Собрание Республики Ингушетия

Магас, 6 октября 2018, 22:37 — REGNUM  Народное собрание Ингушетии не планирует пересматривать соглашение об административной границе с Чечней. Об этом сказал ТАСС представитель пресс-службы парламента, отвечая на соответствующий вопрос.

«Ничего не планируется, — сказал источник. — Насколько я знаю».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение об административной границе между субъектами РФ подписали главы Чечни и Ингушетии 26 сентября 2018 г. После ратификации парламентом Ингушетии данного договора ситуация в республике накалилась.

Недовольные этим решением жители республики вышли на акцию протеста.

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А также: Ряд депутатов Ингушетии заявил о фальсификации голосования по границе

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Договор о границе между Чечней и Ингушетией
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