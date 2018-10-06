Парламент Ингушетии не планирует пересматривать вопрос о границе с Чечней

Магас, , 22:37 — REGNUM Народное собрание Ингушетии не планирует пересматривать соглашение об административной границе с Чечней. Об этом сказал ТАСС представитель пресс-службы парламента, отвечая на соответствующий вопрос.

«Ничего не планируется, — сказал источник. — Насколько я знаю».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение об административной границе между субъектами РФ подписали главы Чечни и Ингушетии 26 сентября 2018 г. После ратификации парламентом Ингушетии данного договора ситуация в республике накалилась.

Недовольные этим решением жители республики вышли на акцию протеста.

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