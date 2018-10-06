Православная церковь Грузии поддерживает автокефалию УПЦ — спикер Рады

Тбилиси, , 22:42 — REGNUM Грузинская православная церковь поддерживает идею предоставления автокефалии неканонической православной церкви Украины, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий 6 октября, сообщил официальный сайт украинского парламента.

В ходе встречи украинского спикера с патриархом грузинской церкви Илией II, священник выразил надежд на получение Украиной автокефалии:

«Он рассказал о долгом пути автокефалии Грузинской церкви, которая еще 1500 лет назад получила право на автокефалию. Он выразил надежду, что в Украине все трудности пройдут, и вопросы мира и единства в Украине будет решен положительно», — рассказал Андрей Парубий.

Напомним, Белорусская православная церковь приостановила совместное служение с Константинопольским патриархатом, который намерен предоставить автокефалию неканонической украинской церкви.

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