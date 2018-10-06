Порошенко навязал украинскому обществу «бессмысленные сериалы» — политолог

Киев, , 21:23 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко пока что выигрывает борьбу за повестку дня, навязав обществу темы, которые не относятся к реальной жизни граждан страны, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 6 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Запущенные им «сериалы» по томосу, языку, армии, запрету каналов, борьбе с «реваншем» сегодня являются ключевыми темами обсуждения СМИ и общества — всё вертится вокруг них. Темы реальной жизни украинцев и деятельности власти находятся на периферии или забыты. Если дальше ситуация будет развиваться в таком ключе, Петр Порошенко выиграет. Другие кандидаты или банально подают ему мячи и играют роль «заложников» этих сериалов, или выступают в роли болельщиков команды противника», — пояснил политолог.

Бортник призвал украинское общество выходить из игры, навязанной президентом, иначе это может обернуться тотальным проигрышем для страны.

Напомним, политолог Юрий Романенко считает, что предвыборная программа Порошенко больше соответствует политике XVII века, нежели XXI. Страна идёт по пути Боснии, а люди разъезжаются в разные страны, несмотря на то, что там нет ни украинского языка, ни украинской церкви.

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