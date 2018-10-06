Украинский политик рассказал об отдыхе в Крыму

Киев, , 20:56 — REGNUM Отдыхать именно в Крыму продолжит лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук. Об этом политик сам заявил в программе «Право знать!» на телеканале «ТВ Центр».

По его словам, на Украине не является секретом ни для кого то, что он отдыхает на полуострове.

Медведчук напомнил, что приезжал в Крым и в прошлом, и в текущем году. По его словам, полуостров, согласно законодательству Украины, является украинской территорией.

При этом Медведчук добавил, что на сегодняшний день Крым фактически является территорией РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.