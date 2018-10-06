Кому и зачем сейчас понадобился Майкл Кентский

Александр Халдей, , 19:48 — REGNUM

Россия, Британия, США, Китай, Германия — это страны, проводящие не сиюминутную, а проектную политику. Каждый проект всегда долгосрочен, имеет несколько версий, которые можно менять по ходу дела в случае, если возникнут какие-то помехи, оставляя главный курс и главную цель неизменными. Это похоже на длинную многоходовую спецоперацию с разделением на основную часть и операции прикрытия. Такие долгосрочные многоходовки всегда предусматривают возможность на какое-то время взять паузу, а потом плавно продолжить реализацию проекта.

Проект «Майкл Кентский — друг России и на всякий случай её царь» имеет несколько граней. В минимальном размере это один из каналов коммуникаций, а среднем — агент влияния в направлении создании в России управляемого извне монархического проекта, в максимальном — превращения России в филиал британской монархии, где Майкл — говорящий на языке «аборигенов» колониальный администратор в виде царя. Для этого у Майкла есть все необходимые атрибуты: и родственник Николая II, и офицер британской разведки, и подданный британской короны, и меценат.

Майкла Кентского и Россия, и Британия использует в зависимости от ситуации. На самом деле, никакой он не царь и даже не кандидат в цари. Он такая своеобразная батарея, в которую стучат или с одной, или с другой стороны, чтобы что-то передать тем, кто на другом конце. Сам по себе Майкл Кентский есть никто и звать его никак. Абсолютно пустое место.

Кому-то в России выгодно играть в эту игру, водя британцев за нос и делая вид, что у Майкла есть шанс когда-нибудь женить на себе Россию, а британцы, понимая это, используют Майкла как почтальона и крышу для небольшой резидентуры, которая собирает вокруг себя млеющих от всего британского полуинтеллигентных идиотов, типа музейных грантоедов и училок «настоящего английского», готовых за недельную поездку в Англию чёрту душу продать. К этому сообществу липнет всякая дрянь из местного бомонда и политики второго и третьего эшелона, а так же мечтающие об эмиграции своих детей родители, которые учат в британской школе Майкла отпрысков и являются резервной армией на вербовку. Как для британских, так и для российских спецслужб.

На самом деле вся эта возня давно протекает под колпаком наших и британских спецслужб, и всерьёз ни в России, ни в Британии не принимается. Но с паршивой овцы и шерсти клок не помеха, и потому Майкл и его кураторы зарплату отрабатывают и отчёты пишут. Так что в целом и британским спецслужбам есть чем отчитаться, и нашим есть на что силы отвлекать. Как-то так и живут, принося друг другу взаимную пользу.

Надо сказать, что русские морочат британцам голову очень по-иезуитски. Выходит приветствовать британского шпиона председатель Мосгордумы, член «Единой России» Алексей Шапошников и говорит такие слова: «Несмотря на непростую международную ситуацию, можно наблюдать позитивную динамику развития культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Британией». И дальше: «Очевидно, что выстраивается новая содержательная повестка для российско-британских отношений. Уверен, что образовательные проекты, направленные на изучение иностранных языков, расширяют формат нашего взаимодействия, создают прочную базу для продолжения масштабного культурного диалога.

Вы представляете себе — идёт война, немцы под Москвой, а в Москву приезжает ставленник Гитлера на роль гауляйтера России, какой-нибудь Фридрих Кох, а его встречает глава Моссовета и говорит: «Несмотря на непростую международную ситуацию, можно наблюдать позитивную динамику развития культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Германией».

Я думаю, не нужно хвататься за пистолет, если вы такое видите. Перед вами не апофеоз глупости или измены, а красивый спектакль, где глава Мосгордумы приказом очень свыше назначен на одну из этих главных ролей. Убеждён — человек получил предложение, от которого не смог отказаться. Ему объяснили сложность политического момента и важность для страны его выступления. Единственными его вопросами было: «Почему именно я?», на что ему ответили: «Если не вы, то кто же?», и «За что мне это всё?», на что ему ответили: «Не за то, что вы думаете, за другое», после чего тот совершенно загрустил, на что ему сказали: «И не вздумайте уйти на больничный, дезертиров у нас не любят». После чего глава Мосгордумы обречённо пошёл учить текст.

Со своей стороны, Майкл текст прекрасно выучил. Он был как Остап Бендер в проекте Союза Меча и Орала. Его несло. Остапа… простите, Майкла тоже волновали — вы не поверите — дети. Правда, не беспризорные, а очень даже обеспеченные, но эти цветы жизни так же не должны были оставаться без опёки. И заграница им поможет.

«Мы встречаемся в 10-ю годовщину международного конкурса «Единство в различии». В 2016 году в нём приняли участие представители более чем 50 городов. Тема «Российский и британский фольклор: герои русских былин и рыцари» станет одной из предложенных участникам конкурса в 2017—2018 годах. Между героями русских былин и европейского фольклора много общего. Думаю, что особенно похожи Владимир Красное Солнышко и его дружина с королём Артуром и его рыцарями Круглого стола» — сказал принц Кентский.

Похожи, понимаете? «Христианство и буддизм похожи, особенно буддизм». Богатыри и рыцари — это же братья! Особенно рыцари. А что? Возьмём Тамплиеров и Илью Муромца с его дружиной. Или Тевтонский Орден и Александра Невского. Похожи-и! Во-первых, оба в железе. Во-вторых, у обоих есть мечи и кони. В-третьих, все они мужского пола — в старом, нетолерантном понимании этого слова, разумеется.

Дорогие русские дети! Хотите лучше узнать вашу историю? Тогда учите нашу! Хотите лучше понять Русь и её богатырей? Тогда учите английский и увлекайтесь рыцарями! Хотите лучше знать крестившего Русь князя Владимира? Тогда учите биографию короля Артура. Это лучший путь из христианства в оккультизм, потому что король Артур без мага Мерлина есть никто и звать никак. Одним словом, хотите быть хорошим боксёром? Учите большой теннис! Хотите изучать таэквондо? Играйте в футбол! Хотите стать хорошим русским? Тогда станьте плохим англичанином.

Мучительнее всего пришлось уполномоченной по правам человека в городе Москве и куратору проекта Татьяне Потяевой. Ей пришлось что-то лепетать о воспитании уважительного отношения к истории России и Британии. Возможно ли такое высказывание в такой школе в Британии? Где глава лондонского городского собрания и местный уполномоченный по правам человека в школе с углублённым изучением русского языка призовут к уважительному отношению к истории Британии и России?

И так же заявят, что король Артур и князь Владимир — это практически одно и то же? И что именно в разнообразии их единство и заключается? Чем больше разнообразия — тем больше единства? Что, застыли в недоумении? Это хорошо. Шок — самое лучшее состояние для внушения. Но только представить себе такое в Британии невозможно. А в России всё возможно. Элита чудит, а народу не до элиты и её чудачеств.

На самом деле, весь это дешёвый культуртрегерский балаган с речёвками для дегенератов есть не что иное, как на скорую руку состряпанное прикрытие миссии Майкла в России, который курьером что-то привёз от англичан. Они были инициаторами визита. Наши пустили — посмотреть, как среагирует поднадзорный контингент. Монархический проект в России есть ловушка исключительно для элиты, потому реакция этой спящей агентуры для ФСБ интересна в принципе.

Монархию в России курирует Волошин, это тема Семьи, но он завязан на легитимистов, то есть на Кирилловичей. Резервным проектом идут соборяне — это если с легитимизмом не выйдет. Соборяне не принимают Гогенцоллернов-Кирилловичей и требуют Земского Собора, где и выберут царя. Там точно все переругаются, так как кандидатуры на роль царя, с которой все согласятся, нет. Тут как туз из рукава и может появиться Майкл Кентский. Его визит как своего рода смотр войск. И британцам интересно, и нашим.

Сам Майкл на своей старости лет со всем набором своих болячек может и хотел бы послать всё это куда подальше, но в Британии строго. Если британская партия сказала «Надо!», британский комсомол ответит «Есть!».

«Где у нас русский царь?» — «Кефир пьёт в шестой палате!». «Срочно к главврачу с вещами!» И тащится в Россию дедушка Майкл, лепетать всякую несусветную чушь перед одураченными московскими идиотами, возомнившими себя местной элитой. Такая реинкарнация Воланда перед московской тусовкой времён нового нэпа. Только деньги из-под потолка не швыряет. И подпевают ему приговоренные к подвигу московские чиновники, понимая, чем рискуют и что получат от народа в ответ. «Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой».

Зачем на самом деле приезжал принц Майкл — никто не скажет точно. Есть версия, что он привёз ультиматум, что у британцев есть какие-то привязки Боширова и Петрова к Скрипалям в Солсбери. И что это опубликуют, если Путин не сдаст назад. Но такая версия за версту отдаёт жёлтой прессой. Для передачи такого послания нет нужды присылать Майкла. Это спокойно передаётся по каналам мид или разведки. Для более интимных сделок нет никакой сопутствующей интиму атмосферы. Война в разгаре и у каждой стороны есть свои шансы.

Но вполне возможно и такое, когда передача некоего тайного послания, закамуфлированная под основную операцию, и есть акция прикрытия, а выдаваемая за такое прикрытие встреча с оппозицией в элитных кругах Москвы и есть основная операция. Если это так, то Майкл получил от агентов новые порции жалоб на трудность выполнения основного задания и выдал порции требований усилить работу. Президенту России и премьер-министру Великобритании легли на стол отчёты спецслужб о проделанной работе. Все сделали своё дело, и процесс пошёл дальше.

Вековая борьба Российской и Британской империй никуда не делась, как никуда не делись и сами империи, и их имперские элиты, играющие вдолгую, на столетия вперёд. И такие фигуры, как принц Майкл — это действительно пешки в большой игре, которыми играют обе стороны. Только в политических шахматах пешка может притворяться королём.

Но она не может притворяться игроком. Именно так надо относиться ко всем перемещениям фигуры «принц Майкл Кентский» на глобальной шахматной доске, где сцепились не на жизнь, а на смерть Британия и Россия. Игра, как и взаимная ненависть, бесконечна, потому что игроки могут проиграть, но не покинуть игру. Проигравший остаётся в игре и продолжает её уже в качестве побеждённого. Таковы особенности политических шахмат.