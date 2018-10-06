Климкин обрадовался нерусской транскрипции слова «Киев» в британских СМИ

Киев, , 18:57 — REGNUM Министр Украины Павел Климкин обрадовался «правильной» транскрипции слова «Киев» в материале британской компании BBC. Дипломат опубликовал сообщение 6 октября на своей странице в социальной сети Twitter.

Он также выразил надежду, что в скором времени западные СМИ не только начнут писать «Kyiv» вместо «Kiev», но и называть Одессу на украинский манер — «Odesa».

В статье британской телерадиокомпании, опубликованной 4 октября и процитированной Климкиным, шла речь о кибератаках, в которых, по мнению британцев, виноваты «русские хакеры».

Напомним, Великобритания подозревает двух российских граждан Боширова и Петрова в отравлении предателя Сергея Скрипаля и его дочери.

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По версии украинских СМИ, один из «отравителей» бывшего российского сотрудника спецслужб не только получил звезду Героя России за спасение президента Виктора Януковича, но и мог участвовать в массовой ликвидации боевиков «майдана».

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