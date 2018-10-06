Депутат Рады призвал украинские спецслужбы «раздуть» конфликт на Кавказе

Киев, , 18:27 — REGNUM Украинские спецслужбы должны поучаствовать в нагнетании спора вокруг границы между Чечнёй и Ингушетией, заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук 6 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«В контексте последних событий на Кавказе украинские спецслужбы должны были бы поддержать все антикремлёвские, антипутинские силы в этом регионе… — считает украинский парламентарий. — Его открытие (кавказского фронта) поможет нам украинцам освободить оккупированный московитами наш украинский Донбасс и Крым».

Напомним, в столице Ингушетии городе Магасе проходит митинг против передачи части территории республики Чечне. Люди требуют проведения референдума по данному вопросу.

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Отметим также, что Мосийчук в точности копирует послевоенную риторику Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая, утратив покровителя в лице Третьего рейха, переключилась на борьбу «угнетённых народов» против угнетателя — Советского союза.

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