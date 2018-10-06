Суббота, 6 Октября 2018 года
18:32:50 МСК

Верховная рада не решила как «декоммунизировать» Днепропетровскую область

Политика

Политики спорят, каким будет новое название

Верховная рада не решила как «декоммунизировать» Днепропетровскую область
Лотфулла Фаттахов. Прозаседавшиеся. 1953

Тбилиси, 6 октября 2018, 16:52 — REGNUM  Депутаты Верховной рады Украины не договорились о новом названии Днепропетровской области, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий журналистам на встрече в Тбилиси, сообщила 6 октября пресс-служба украинского парламента.

«Не все фракции ещё приняли решение о поддержке этих законопроектов… Некоторые депутаты считают, что переименовать (Днепропетровскую область — ИА REGNUM ) нужно в Днепровскую. В законопроекте — в Сичеславскую. Было бы неразумно, если бы мы в дискуссии между Днепровской и Сичеславской не приняли решение вообще», — сказал Парубий.

Отметим, что для принятия подобного решения требуется изменить конституцию страны, для чего понадобится поддержка не менее 300 украинских парламентариев.

Читайте также: Для переименования двух областей на Украине изменят конституцию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Закон о декоммунизации на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить