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«Отравитель Скрипаля» мог убивать «майданщиков» — украинские СМИ

Политика

Ранее Анатолий Чепига был назван спасителем президента Януковича

«Отравитель Скрипаля» мог убивать «майданщиков» — украинские СМИ
ВАДИМ ЧУПРИНА
Виктор Янукович

Киев, 6 октября 2018, 16:57 — REGNUM  Подразделение полковника российской разведки Анатолия Чепиги, которого британские СМИ отождествляют с Русланом Бошировым — подозреваемым в отравлении предателя Сергея Скрипаля, могло участвовать в расстрелах боевиков Майдана, сообщил украинский ресурс «Guildhall» 6 октября со ссылкой на источник в Госпогранслужбе Украины.

«По нашей информации, подразделения российского спецназа с января по февраль (2014 года — ИА REGNUM ) находились в Киеве и проживали в отдельном доме на базе «Альфы». Полковник Анатолий Чепига, вероятно, был в их числе, но точно установить мы этого не можем… Спецназ ГРУ РФ принимал активное участие в противоправных действиях против участников Революции, после чего, под видом украинских правоохранителей выехал на территорию Крыма», — заявили в погранслужбе.

Напомним, Великобритания подозревает российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года в Солсбери. Мужчины дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли подозрения англичан.

Отметим, что ранее украинские СМИ сообщили, якобы Руслан Боширов, он же Анатолий Чепига, якобы участвовал в операции по спасению законного президента Украины Виктора Януковича и даже получил за это звание Героя России

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